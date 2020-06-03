Очередной прогноз подтверждает вероятность жары на следующей неделе

В четверг, 4 июня, местами будет идти дождь и греметь гром, а в пятницу ожидается преимущественно сухая погода с температурой воздуха до +24 градусов. В ближайшие три дня по всей Латвии временами ожидается дождь, местами возможна гроза.

Однако уже в начале следующей недели на востоке страны температура воздуха поднимется до +30 градусов, во второй половине недели уже по всей Латвии ожидается жара, достигающая +32 градусов.

Ночью столбик термометра, возможно, не будет опускаться ниже отметки +20 градусов.

Ожидается повышенная влажность воздуха и локальные сильные ливни, возможен также крупный град и бури.