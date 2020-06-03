Ср, 3.06.2020
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Очередной прогноз подтверждает вероятность жары на следующей неделе

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ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В конце этой недели по всей Латвии временами будет идти дождь, а на следующей - ожидается 30-градусная жара, следует из прогноза Global Forecast System (GFS).

В четверг, 4 июня, местами будет идти дождь и греметь гром, а в пятницу ожидается преимущественно сухая погода с температурой воздуха до +24 градусов. В ближайшие три дня по всей Латвии временами ожидается дождь, местами возможна гроза.

Однако уже в начале следующей недели на востоке страны температура воздуха поднимется до +30 градусов, во второй половине недели уже по всей Латвии ожидается жара, достигающая +32 градусов.

Ночью столбик термометра, возможно, не будет опускаться ниже отметки +20 градусов.

Ожидается повышенная влажность воздуха и локальные сильные ливни, возможен также крупный град и бури.

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