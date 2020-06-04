Чт, 4.06.2020
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В четверг местами ожидаются сильные грозы

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В четверг малоподвижные облака в отдельных местах Латвии принесут сильные ливни с грозами, сообщает агентство LETA.

Главным образом ливни ожидаются в Видземе, Латгале и восточной части Земгале. Небольшой дождь может пройти по всей стране.

Солнце прогреет воздух до +17..+22 градусов, но местами на побережье и на возвышенности в Алуксне не будет теплее +14..+16 градусов.

Будет дуть слабый ветер, на побережье ожидается и умеренный северный ветер, наиболее сильные порывы возможны вблизи гроз.

В Риге осадки маловероятны, так как во второй половине дня ожидается умеренный северный, северо-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит от +15 градусов у моря до +19 градусов на юге города.

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