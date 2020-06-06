Осторожно, ветер! Синоптики о погоде на субботу

Ветер такой силы способен ломать ветви деревьев, а также приносить другие разрушения.

Облака будут чередоваться с солнцем, во многих районах пройдет кратковременный дождь, местами возможны грозовые ливни.

Максимальная температура воздуха составит от +14..+17 градусов в Курземе до +21..+23 градусов в восточной части страны.

В Риге ожидается переменное количество облаков, возможен кратковременный дождь.

Порывы южного, юго-западного ветра усилятся до 16 метров в секунду, максимальная температура воздуха составит +20 градусов.

Позднее стало известно, что утром субботы в Лиепайском порту скорость порывов южного ветра увеличилась до 20 метров в секунду, а позже в Вентспилсском порту - до 23 метров в секунду, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Это наиболее наиболее сильные порывы ветра в Латвии с 16 апреля.

Почти по всей территории Курземе прошли кратковременные ливни, связанные с атмосферным фронтом и циклоном, центральная часть которого находится в Скандинавии и Северном море.