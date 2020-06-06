Погода в воскресенье порадует любителей жары

В остальной части страны воздух прогреется до +16..+24 градусов. Ожидается большое количество облаков, местами - дождь. Вечером воскресенья в центральной и восточной части Латвии ожидаются грозовые ливни.

Ночью будет дуть слабый ветер, минимальная температура воздуха составит от +7 градусов местами в Курземе до +14 градусов в юго-восточных районах страны.

Днем будет дуть слабый или умеренный ветер переменного направления, а в Латгале - более сильный южный ветер.

В Риге в ближайшие сутки будет переменная облачность, ожидается кратковременный дождь и слабый ветер. Температура воздуха ночью понизится до +11..+13 градусов, а днем поднимется до +21..+23 градусов.