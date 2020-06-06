Погода в воскресенье порадует любителей жары. Начинается сезон гроз

В остальной части страны воздух прогреется до +16...+23 градусов.

В то же время ожидается большое количество облаков, местами - дождь. Вечером воскресенья в центральной и восточной части Латвии ожидаются грозовые ливни.

И в последующие сутки во многих частях Латвии ожидаются грозы, местами - ливни, град и порывы ветра, переходящие в ураган.

В воскресенье днем будет дуть слабый или умеренный ветер переменного направления, а в Латгале - более сильный южный ветер.

В Риге будет переменная облачность, ожидается кратковременный дождь и слабый ветер, к вечеру возможна гроза. Температура воздуха днем составит около +20 градусов.