В ближайшие пять дней ожидается очень высокая влажность и грозы

В ближайшие пять суток в Латвии ожидается очень высокая влажность воздуха, будут часто образовываться грозовые облака, прогнозируют синоптики.
В конце недели, возможно, усилится влияние скандинавского антициклона - станет менее жарко и влажно.
Грозовые облака будут двигаться в основном с юга на север. Возможны грозы, град и сильные порывы ветра.
Уже в понедельник в Латгале столбик термометра может подняться до +30 градусов, тогда как в Курземе и на побережье Рижского залива будет меньше +20.
Самая сильная жара всю неделю ожидается в Латгале.
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