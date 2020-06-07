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В понедельник ожидается жара до +30 градусов. Возможны грозы

ФОТО: Pixabay

В понедельник, 8 июня, в Латвии температура воздуха повысится до +25..+30 градусов, на морском побережье будет прохладнее, +15..+22 градуса, прогнозируют синоптики. 

Ночью и днем территорию страны пересекут грозовые облака, которые будут перемещаться в основном с юга на север.

Самая сильная гроза возможна в начале ночи на юго-востоке страны и вечером в понедельник в Земгале и Видземе.

Местами возможны также грозы и град.

Ночная температура составит +12..+17 градусов. 

В Риге в понедельник ожидается небольшой дождь, возможна гроза. Температура ночью составит +15 градусов, днем потеплеет до +25. 

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