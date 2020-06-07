В понедельник ожидается жара до +30 градусов. Возможны грозы

Ночью и днем территорию страны пересекут грозовые облака, которые будут перемещаться в основном с юга на север.

Самая сильная гроза возможна в начале ночи на юго-востоке страны и вечером в понедельник в Земгале и Видземе.

Местами возможны также грозы и град.

Ночная температура составит +12..+17 градусов.

В Риге в понедельник ожидается небольшой дождь, возможна гроза. Температура ночью составит +15 градусов, днем потеплеет до +25.