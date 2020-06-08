Синоптики объявили оранжевое предупреждение из-за надвигающейся грозы

В понедельник из-за надвигающейся сильной грозы Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение об оранжевом уровне опасности в центральных и восточных регионах страны, которое действует с 14.00 до полуночи.
Синоптики предупреждают, что в это время возможны сильные грозовые ливни с крупным градом и порывами ветра до 20-24 метров в секунду.
В Риге гроза с ливнем, порывами ветра до 24 метров в секунду и градом вероятна с 15.00 до 18.00.
Оранжевый уровень опасности означает, что гроза может причинить существенные разрушения, и людям следует соблюдать особую осторожность.
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