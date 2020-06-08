Гроза в Латвии: град размером со спичечный коробок и затопленные улицы

В понедельник, 8 июня, на территории Латвии наблюдалась гроза, сопровождающаяся проливным дождем и градом размером со спичечный коробок. Во многих регионах затоплены улицы. Пользователи Facebook и Twitter поделились снимками природной стихии.
Агентство LETA сообщает о затопленных улицах во многих латвийских регионах, в том числе и в Риге. Сообщается, что в столице для устранения проблемы уже направлена спецтехника.
Водоотсосные машины отправились в Болдераю, Чиекуркалнс, Тейку и Вецмилгравис.
В результате сильных дождей в Риге происходит затопление тех улиц, в проектах которых изначально не было систем дождевой канализации.
Департамент сообщения призывает жителей сообщать о затопленных улицах по бесплатному телефону 8000 3600.
Pierīga tagad. Uz mašīnu skaidrā es neiešu skatīties. pic.twitter.com/3rnwtdjlrB— Reinis Poznaks (@poznaks) June 8, 2020
Pašlaik zināmie lielākie krusas graudi šajā negaisā bijuši Garkalnes novadā - ap 4 cm diametrā.— Toms Bricis (@boms_tricis) June 8, 2020
Foto: Agnese Motte pic.twitter.com/lPil3vlvNG
Также сообщается о том, что гроза больше всего затронула Земгале, Ригу и окрестности столицы.
Видео: Град в Риге
Больше всего сообщений о крупном граде на данный момент получено из Кегумса, а также Стопиньского и Гаркалнского края, где диаметр некоторых градин достигал четырех сантиметров.
Во многих районах Латвии прошли сильные, но кратковременные ливни.
#krusa #garkalnes nov. pic.twitter.com/2GSy9dZBmk— Renuārs (@Renoir_H) June 8, 2020
Nodzēsu iepriekšējo, jo atradu lielāku krusas kluci pic.twitter.com/wR8JjVCInz— Andrejs (@AndrejsDeeCee) June 8, 2020
#krusa #stopiņu.nov. #negaiss #08.06.2020 pic.twitter.com/dLoPoheG9V— Oskars Gavriseps (@ynnek13) June 8, 2020
Un kā jūsu galā nolija pirmā lietus porcija? pic.twitter.com/IjKKVctdBN— Anastasija Tetarenko (@te_anastasija) June 8, 2020
Видео: Дождь в Риге
В понедельник из-за надвигающейся сильной грозы Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение об оранжевом уровне опасности в центральных и восточных регионах страны, которое действует с 14:00 до полуночи.
Оранжевый уровень опасности означает, что гроза может причинить существенные разрушения и людям следует соблюдать особую осторожность.
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