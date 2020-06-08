Пн, 8.06.2020
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Гроза в Латвии: град размером со спичечный коробок и затопленные улицы

ФОТО: Twitter/Oskars Gavriseps

В понедельник, 8 июня, на территории Латвии наблюдалась гроза, сопровождающаяся проливным дождем и градом размером со спичечный коробок. Во многих регионах затоплены улицы. Пользователи Facebook и Twitter поделились снимками природной стихии. 

Агентство LETA сообщает о затопленных улицах во многих латвийских регионах, в том числе и в Риге. Сообщается, что в столице для устранения проблемы уже направлена спецтехника.

Водоотсосные машины отправились в Болдераю, Чиекуркалнс, Тейку и Вецмилгравис.

В результате сильных дождей в Риге происходит затопление тех улиц, в проектах которых изначально не было систем дождевой канализации.

Департамент сообщения призывает жителей сообщать о затопленных улицах по бесплатному телефону 8000 3600.

Также сообщается о том, что гроза больше всего затронула Земгале, Ригу и окрестности столицы.

Видео: Град в Риге

Больше всего сообщений о крупном граде на данный момент получено из Кегумса, а также Стопиньского и Гаркалнского края, где диаметр некоторых градин достигал четырех сантиметров.

Во многих районах Латвии прошли сильные, но кратковременные ливни.

Видео: Дождь в Риге

В понедельник из-за надвигающейся сильной грозы Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение об оранжевом уровне опасности в центральных и восточных регионах страны, которое действует с 14:00 до полуночи.

Оранжевый уровень опасности означает, что гроза может причинить существенные разрушения и людям следует соблюдать особую осторожность.

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