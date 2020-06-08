Гроза в Латвии: град размером со спичечный коробок и затопленные улицы

Агентство LETA сообщает о затопленных улицах во многих латвийских регионах, в том числе и в Риге. Сообщается, что в столице для устранения проблемы уже направлена спецтехника.

Водоотсосные машины отправились в Болдераю, Чиекуркалнс, Тейку и Вецмилгравис.

В результате сильных дождей в Риге происходит затопление тех улиц, в проектах которых изначально не было систем дождевой канализации.

Департамент сообщения призывает жителей сообщать о затопленных улицах по бесплатному телефону 8000 3600.

Pierīga tagad. Uz mašīnu skaidrā es neiešu skatīties. pic.twitter.com/3rnwtdjlrB — Reinis Poznaks (@poznaks) June 8, 2020

Pašlaik zināmie lielākie krusas graudi šajā negaisā bijuši Garkalnes novadā - ap 4 cm diametrā.

Foto: Agnese Motte pic.twitter.com/lPil3vlvNG — Toms Bricis (@boms_tricis) June 8, 2020

Также сообщается о том, что гроза больше всего затронула Земгале, Ригу и окрестности столицы.

Видео: Град в Риге

Больше всего сообщений о крупном граде на данный момент получено из Кегумса, а также Стопиньского и Гаркалнского края, где диаметр некоторых градин достигал четырех сантиметров.

Во многих районах Латвии прошли сильные, но кратковременные ливни.

Nodzēsu iepriekšējo, jo atradu lielāku krusas kluci pic.twitter.com/wR8JjVCInz — Andrejs (@AndrejsDeeCee) June 8, 2020

Un kā jūsu galā nolija pirmā lietus porcija? pic.twitter.com/IjKKVctdBN — Anastasija Tetarenko (@te_anastasija) June 8, 2020

Видео: Дождь в Риге

В понедельник из-за надвигающейся сильной грозы Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение об оранжевом уровне опасности в центральных и восточных регионах страны, которое действует с 14:00 до полуночи.

Оранжевый уровень опасности означает, что гроза может причинить существенные разрушения и людям следует соблюдать особую осторожность.