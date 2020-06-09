Возможны даже смерчи. Непогода в Латвии продолжится, но не везде

Во вторник, 9 июня, в Латгале, в восточных и центральных регионах Видземе возможны сильные грозы с ливнями, мощными порывами ветра и крупным градом, прогнозируют синоптики.
Европейский экспериментальный центр прогнозирования бурь (Estofex) прогнозирует, что, помимо града, во время грозы в отдельных местах возможны смерчи.
На большей части страны ожидаются дожди, местами сильные. В основном будет дуть слабый северный ветер.
Температура воздуха составит +15..+22 градуса, на востоке страны - +24..+29 градусов.
В Риге сохранится облачность, возможен дождь, температура воздуха составит до +17 градусов.
Галерея: Непогода в Риге
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