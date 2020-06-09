Возможны даже смерчи. Непогода в Латвии продолжится, но не везде

Европейский экспериментальный центр прогнозирования бурь (Estofex) прогнозирует, что, помимо града, во время грозы в отдельных местах возможны смерчи.

На большей части страны ожидаются дожди, местами сильные. В основном будет дуть слабый северный ветер.

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