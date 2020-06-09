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Возможны даже смерчи. Непогода в Латвии продолжится, но не везде

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Во вторник, 9 июня, в Латгале, в восточных и центральных регионах Видземе возможны сильные грозы с ливнями, мощными порывами ветра и крупным градом, прогнозируют синоптики.

Европейский экспериментальный центр прогнозирования бурь (Estofex) прогнозирует, что, помимо града, во время грозы в отдельных местах возможны смерчи.

На большей части страны ожидаются дожди, местами сильные. В основном будет дуть слабый северный ветер.

Температура воздуха составит +15..+22 градуса, на востоке страны - +24..+29 градусов.

В Риге сохранится облачность, возможен дождь, температура воздуха составит до +17 градусов.

Галерея: Непогода в Риге 

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