Внимание! В некоторых регионах Латвии объявлено оранжевое предупреждение

Местами на востоке Латвии уже с раннего утра продолжаются грозовые ливни, а во второй половине дня ожидается сильная гроза, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
На всей территории Латгале, на востоке Земгале и Видземе с 14:00 до 23:00 действует оранжевое предупреждение.
Оранжевое предупреждение объявлено в Екабпилсе, Мадоне, Валке и на всей территории страны к востоку от этих городов.
Местами прогнозируются сильные порывы ветра - до 24 метров в секунду, очень сильные ливни и крупный град.
Сильные порывы ветра и ливни могут привести к резкому повышению уровня воды и затоплению ряда территорий. Также во время грозы ветер может ломать деревья, срывать плохо закрепленные конструкции, возможны перебои в движении транспорта, предупреждают синоптики.
Галерея: Непогода в Риге
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