В среду местами ожидается жара до +30 градусов; возможны грозы

В среду в Латвии погода не изменится, грозовые тучи продолжат образовываться, сообщает агентство LETA.
Как ночью, так и днем ожидается сильная облачность. Местами пройдут грозы, более обширные ливни пройдут в среду вечером. Гроза местами принесет не только сильный дождь, но и ветер с градом.
Ожидается слабый или умеренный северо-восточный вечер. Ночью и с утра местами сгустится туман.
Температура воздуха ночью понизится до +11...+16 градусов, днем же потеплеет от +17 градусов на западном побережье Рижского залива до +30 градусов в Латгале.
В Риге в ближайшие сутки возможны туман, кратковременные дожди и гроза. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер, а температура воздуха составит от +14 градусов ночью до +23 градусов днем.
Галерея: Рига во время грозы
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