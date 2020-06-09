В среду местами ожидается жара до +30 градусов; возможны грозы

Как ночью, так и днем ожидается сильная облачность. Местами пройдут грозы, более обширные ливни пройдут в среду вечером. Гроза местами принесет не только сильный дождь, но и ветер с градом.

Ожидается слабый или умеренный северо-восточный вечер. Ночью и с утра местами сгустится туман.

Температура воздуха ночью понизится до +11...+16 градусов, днем же потеплеет от +17 градусов на западном побережье Рижского залива до +30 градусов в Латгале.

В Риге в ближайшие сутки возможны туман, кратковременные дожди и гроза. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер, а температура воздуха составит от +14 градусов ночью до +23 градусов днем.

Галерея: Рига во время грозы