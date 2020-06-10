Когда уже наступит солнечная погода? Новые прогнозы синоптиков

В конце этой недели в Латвию с северо-востока поступит более прохладный и сухой воздух, поэтому погода станет более солнечной, сообщается в прогнозе от Global Forecast System.
Уже в пятницу осадки уменьшатся, а в субботу и воскресенье по всей стране возможна сухая и солнечная погода. Порывы восточного, северо-восточного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду.
В субботу температура воздуха поднимется до + 20 .. + 25 градусов, в воскресенье станет на один градус прохладнее. Самая низкая температура ожидается ночью с субботы на воскресенье, когда она опустится до +8 .. + 13 градусов, прогнозирует Global Forecast System.
По другим прогнозам, в конце недели Латвию может настигнуть циклон с дождевыми облаками.
На следующей неделе ожидается теплая или жаркая погода, временами пройдут дожди с громом.
В водоемах Латгале вода прогрелась до +21 градуса
Из-за жаркой погоды в Латгале и местами в Видземе вода в водоемах прогрелась до +19..+21 градуса, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
До +21 градуса прогрелась вода в реках Айвиексте и Резекне, местами в Даугаве, при этом температура воды в Даугаве у Екабпилса и Даугавпилса составляет около +15 градусов.
В крупнейших озерах самая теплая вода утром в среду была возле Алуксне - +19 градусов.
В большинстве рек и озер Латвии температура воды составляет +14..+19 градусов, в море +10..+15 градусов.
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