Внимание! Метеорологи четвертый день подряд распространили предупреждение о грозе

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии четвертый день подряд распространил предупреждение о грозе.
Желтое предупреждение действует с 12 часов среды до утра четверга.
Гроза с ливнями, градом и порывистым ветром ожидается в середине дня в восточных районах Латвии, а затем в центральной части.
Вечером и ночью продолжатся дожди, местами грозы.
Предупреждение действует по всей Латвии, кроме Риги и Курземе.
Сильные порывы ветра и ливни могут привести к резкому повышению уровня воды и затоплению ряда территорий. Также во время грозы ветер может ломать деревья, срывать плохо закрепленные конструкции, возможны перебои в движении транспорта, предупреждают синоптики.
Латгале действует также желтое предупреждение о жаре до +30 градусов.
В понедельник в Латвии прошла разрушительная гроза с крупным градом.
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