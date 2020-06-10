Внимание! Метеорологи четвертый день подряд распространили предупреждение о грозе

Желтое предупреждение действует с 12 часов среды до утра четверга.

Гроза с ливнями, градом и порывистым ветром ожидается в середине дня в восточных районах Латвии, а затем в центральной части.

Вечером и ночью продолжатся дожди, местами грозы.

Предупреждение действует по всей Латвии, кроме Риги и Курземе.

Сильные порывы ветра и ливни могут привести к резкому повышению уровня воды и затоплению ряда территорий. Также во время грозы ветер может ломать деревья, срывать плохо закрепленные конструкции, возможны перебои в движении транспорта, предупреждают синоптики.

Латгале действует также желтое предупреждение о жаре до +30 градусов.

В понедельник в Латвии прошла разрушительная гроза с крупным градом.