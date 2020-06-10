Видео: Управляющую Краславским кладбищем удивил близкий разряд молнии

"Началась гроза, подумала, что смогу поснимать. Вышла наружу, снимала небо какие-то десять секунд, но ничего не происходило. Выключила камеру. Думаю, надо попробовать снова. Только включила камеру, сразу же произошла эта большая вспышка!" - рассказала Вия.

Напомним, в среду Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии четвертый день подряд распространил предупреждение о грозе.

Желтое предупреждение действует с 12 часов среды до утра четверга.

Гроза с ливнями, градом и порывистым ветром ожидается в середине дня в восточных районах Латвии, а затем в центральной части.

Вечером и ночью продолжатся дожди, местами грозы.

Предупреждение действует по всей Латвии, кроме Риги и Курземе.

Сильные порывы ветра и ливни могут привести к резкому повышению уровня воды и затоплению ряда территорий. Также во время грозы ветер может ломать деревья, срывать плохо закрепленные конструкции, возможны перебои в движении транспорта, предупреждают синоптики.