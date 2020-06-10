Прогноз погоды на четверг: духота, дожди и грозы

В четверг в Латвии сохранится высокая влажность воздуха, ночью и днем во многих регионах пройдут дожди, местами - грозовые ливни, прогнозируют синоптики.
Ночью и утром ожидается туман. Днем на большей части территории страны будет светить солнце. Будет дуть слабый и умеренный северо-восточный ветер, в Курземе - до 13 м/с, во время грозы ветер усилится.
Минимальная температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, максимальная температура днем - от +17 градусов на побережье Рижского залива в Курземе до +30 градусов на юге Латгале.
В Риге в четверг возможны дожди и гроза. Температура воздуха составит +17 градусов ночью и до +24 градусов днем.
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