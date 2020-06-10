Прогноз погоды на четверг: духота, дожди и грозы

Ночью и утром ожидается туман. Днем на большей части территории страны будет светить солнце. Будет дуть слабый и умеренный северо-восточный ветер, в Курземе - до 13 м/с, во время грозы ветер усилится.

Минимальная температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, максимальная температура днем - от +17 градусов на побережье Рижского залива в Курземе до +30 градусов на юге Латгале.

В Риге в четверг возможны дожди и гроза. Температура воздуха составит +17 градусов ночью и до +24 градусов днем.