Предупреждают о грозе и крупном граде в центральных регионах Латвии

Грозы с ливнями и порывами ветра до 15-19 метров пройдут с 11:00 до 15:00. Также возможен крупный град.

ГПСС предупреждает, что особую осторожность во время грозы нужно соблюдать на открытых пространствах и в лесах, так как ветер может ломать деревья и носить по воздуху незакрепленные предметы. Также возможно локальное затопление территорий.