За четыре часа в центре Риги выпала треть месячной нормы осадков

После интенсивных ливней на улицы столицы откачивать воду выехали девять единиц спецтехники, сообщила агентству LETA представитель департамента сообщения Рижской думы Илзе Диманте.

Спецтехника отправилась во многие районы Риги.

Диманте назвала эту ситуацию повседневной и заявила, что служба следит за всеми прогнозами.

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