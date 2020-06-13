Синоптики предостерегают: в субботу на солнце можно обгореть за 10-15 минут

Ожидается высокое ультрафиолетовое излучение - возможно, днем оно достигнет наивысшего уровня за последние два года - по этой причине с 11 до 16 часов стоит избегать длительного нахождения на солнце без защитного крема.

Люди с особо чувствительной кожей, не соблюдающие осторожность, могут обгореть на солнце за 10-15 минут. Желательно носить головной убор, солнечные очки и одежду защитного светлого цвета.

Высокая ультрафиолетовая радиация ожидается все дальнейшие солнечные дни в ближайшие полтора месяца.

Порывы северо-восточного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит от +18 градусов до +25 градусов.

В Риге весь день будет светить солнце, порывы северо-восточного ветра достигнут 12 метров в секунду, а воздух прогреется до +22...+23 градусов.