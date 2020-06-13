В воскресенье станет прохладнее, пройдут дожди

Ночь на воскресенье в Латвии будет в основном ясной, и температура воздуха опустится до +8...+14 градусов, прогнозируют синоптики.
Начиная с северо-востока небо затянется облаками, пройдут дожди, в Латгале и Селии сильные. Температура составит от +14 градусов в Латгале до +22 в Курземе и на северо-западе Видземе.
В Риге до утра воскресенья будет ясно, затем постепенно появятся облака, возможен дождь. Воздух прогреется до +20 градусов.
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