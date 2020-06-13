Сб, 13.06.2020
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В воскресенье станет прохладнее, пройдут дожди

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Ночь на воскресенье в Латвии будет в основном ясной, и температура воздуха опустится до  +8...+14 градусов, прогнозируют синоптики. 

Начиная с северо-востока небо затянется облаками, пройдут дожди, в Латгале и Селии сильные. Температура составит от +14 градусов в Латгале до +22 в Курземе и на северо-западе Видземе. 

В Риге до утра воскресенья будет ясно, затем постепенно появятся облака, возможен дождь. Воздух прогреется до +20 градусов. 

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