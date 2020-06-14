Синоптики сделали прогноз на Лиго, который обнадеживает

В течение следующей недели температура воздуха в Латвии повысится до +30 градусов, и на Лиго также ожидается очень теплая погода, свидетельствует прогноз Global Forecast System.
В последующие две недели не будет ни сильных циклонов, ни антициклонов. На Лиго ожидается очень теплая погода с локальными грозами. В отдельных местах возможны сильные дожди с грозами, в других районах дожди будут лишь кратковременными.
Минимальная температура ночью составит +12..+19 градусов, днем +25..+30, прохладнее будет на побережье. Более низкая температура сохранится до 17 июня.
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