Пн, 15.06.2020
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В понедельник пройдут дожди и грозы

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В понедельник в Латвии будет преимущественно облачно с прояснениями, во многих регионах пройдут дожди, прогнозируют синоптики.

Местами ожидаются сильные дожди и грозы.

Будет дуть слабый и умеренный ветер разных направлений.

Температура воздуха составит +16..+21 градус, местами в Латгале и Видземе будет еще теплее.

В Риге временами ожидается дождь, возможны грозовые ливни. Температура не превысит +20 градусов.

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