В понедельник пройдут дожди и грозы

В понедельник в Латвии будет преимущественно облачно с прояснениями, во многих регионах пройдут дожди, прогнозируют синоптики.
Местами ожидаются сильные дожди и грозы.
Будет дуть слабый и умеренный ветер разных направлений.
Температура воздуха составит +16..+21 градус, местами в Латгале и Видземе будет еще теплее.
В Риге временами ожидается дождь, возможны грозовые ливни. Температура не превысит +20 градусов.
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