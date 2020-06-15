Пн, 15.06.2020
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С середины недели ожидается жара

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На этой неделе в Латвию придут воздушные массы с востока, которые принесут жару. Осадков будет меньше, чем на прошлой неделе, прогнозируют синоптики.

Во вторник температура воздуха повысится до +20..+26 градусов, в последующие дни - до +25..+32 градусов. Более прохладно будет только на побережье.

Согласно текущим прогнозам, жара спадет в воскресенье, 21 июня.

Чтобы избежать солнечного удара не следует загорать, когда температура воздуха достигает +30 градусов и выше. В период с 11 до 16 часов лучше избегать солнца даже тогда, когда не жарко, поскольку в эти дни очень высоко ультрафиолетовое излучение. Находиться на солнце без солнцезащитного крема можно не более 15 минут!

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