С середины недели ожидается жара

На этой неделе в Латвию придут воздушные массы с востока, которые принесут жару. Осадков будет меньше, чем на прошлой неделе, прогнозируют синоптики.
Во вторник температура воздуха повысится до +20..+26 градусов, в последующие дни - до +25..+32 градусов. Более прохладно будет только на побережье.
Согласно текущим прогнозам, жара спадет в воскресенье, 21 июня.
Чтобы избежать солнечного удара не следует загорать, когда температура воздуха достигает +30 градусов и выше. В период с 11 до 16 часов лучше избегать солнца даже тогда, когда не жарко, поскольку в эти дни очень высоко ультрафиолетовое излучение. Находиться на солнце без солнцезащитного крема можно не более 15 минут!
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