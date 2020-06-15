С середины недели ожидается жара

Во вторник температура воздуха повысится до +20..+26 градусов, в последующие дни - до +25..+32 градусов. Более прохладно будет только на побережье.

Чтобы избежать солнечного удара не следует загорать, когда температура воздуха достигает +30 градусов и выше. В период с 11 до 16 часов лучше избегать солнца даже тогда, когда не жарко, поскольку в эти дни очень высоко ультрафиолетовое излучение. Находиться на солнце без солнцезащитного крема можно не более 15 минут!