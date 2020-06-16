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О погоде на вторник: воздух прогреется до +25 градусов

ФОТО: EPA/Scanpix

Во вторник, 16 июня, в Латвии ожидается переменная облачность, температура воздуха поднимется до +20 .. + 25 градусов. Чуть более прохладная погода сохранится на побережье, прогнозируют синоптики.

Местами возможен кратковременный дождь, у российской границы возможны грозовые ливни.

Будет дуть слабый ветер.

В Риге ожидается сухая, облачная и теплая погода. Воздух прогреется до +23 градусов. Прохладнее будет у моря. 

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