О погоде на вторник: воздух прогреется до +25 градусов

Во вторник, 16 июня, в Латвии ожидается переменная облачность, температура воздуха поднимется до +20 .. + 25 градусов. Чуть более прохладная погода сохранится на побережье, прогнозируют синоптики.
Местами возможен кратковременный дождь, у российской границы возможны грозовые ливни.
Будет дуть слабый ветер.
В Риге ожидается сухая, облачная и теплая погода. Воздух прогреется до +23 градусов. Прохладнее будет у моря.
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