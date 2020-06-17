Новый прогноз: какая погода нас ждет на Лиго?

В ближайшие дни в Латвии ожидается жара до +31 градуса, но в праздничные выходные она немного уменьшится, свидетельствует прогноз Global Forecast System.
Жарче всего будет на этой неделе в Латгале и Видземе, прохладнее - на севере Курземе. Почти по всей стране столбики термометров в тени поднимутся до +27 градусов.
Каждый день возможны грозы, местами очень сильные ливни с ветром. Прохладнее станет начиная с воскресенья.
По прогнозам Global Forecast System, на Лиго и в Янов день местами возможны дожди и грозы, температура воздуха составит +23..+27 градуса, на побережье +17..+22.
Янова ночь будет ясной, температура воздуха на рассвете опустится до +11..+16 градусов.
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