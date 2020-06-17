Ср, 17.06.2020
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Новый прогноз: какая погода нас ждет на Лиго?

Лиго

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В ближайшие дни в Латвии ожидается жара до +31 градуса, но в праздничные выходные она немного уменьшится, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Жарче всего будет на этой неделе в Латгале и Видземе, прохладнее - на севере Курземе. Почти по всей стране столбики термометров в тени поднимутся до +27 градусов.

Каждый день возможны грозы, местами очень сильные ливни с ветром. Прохладнее станет начиная с воскресенья.

По прогнозам Global Forecast System, на Лиго и в Янов день местами возможны дожди и грозы, температура воздуха составит +23..+27 градуса, на побережье +17..+22.

Янова ночь будет ясной, температура воздуха на рассвете опустится до +11..+16 градусов.

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