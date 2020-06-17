Еще жарче! В четверг - до +31 градуса, но местами прогремят грозы

Ожидается небольшая облачность, местами прогремят грозы. Ночью дожди наиболее вероятны в Земгале и Видземе, а к вечеру пройдут во многих регионах страны.

Минимальная температура воздуха ночью составит от +12..+16 градусов на западе до +14..+18 градусов на востоке страны.

В Риге грозы возможны ночью и в четверг вечером.

Температура воздуха ночью составит около +16 градусов, а днем повысится до +30 градусов.