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Еще жарче! В четверг - до +31 градуса, но местами прогремят грозы

ФОТО: TASS/Scanpix

В четверг, 18 июня, температура воздуха повысится до +27..+31 градуса, прохладнее будет только на морском побережье и севере Курземе, прогнозируют синоптики.

Ожидается небольшая облачность, местами прогремят грозы. Ночью дожди наиболее вероятны в Земгале и Видземе, а к вечеру пройдут во многих регионах страны.

Минимальная температура воздуха ночью составит от +12..+16 градусов на западе до +14..+18 градусов на востоке страны.

В Риге грозы возможны ночью и в четверг вечером.

Температура воздуха ночью составит около +16 градусов, а днем повысится до +30 градусов.

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