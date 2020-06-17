На семи метеостанциях побиты рекорды жары для 17 июня

Жарче всего в 16.00 было в Даугавпилсе - +29,6 градуса.

До +27..+28 градусов воздух прогрелся также в Екабпилсе, Резекне, Мадоне, Гулбене, Зосены и Скривери.

Выше +25 градусов температура воздуха повысилась по всей стране, кроме побережья и большей части Курземе.

В Павилосте и Вентспилсе сегодня +16..+17 градусов, а температура воды в море - около +10 градусов.

Синоптики предупреждают, что в четверг и пятницу ожидается жара до +29..+31 градуса, а в Видземе столбики термометров могут подняться до +33 градусов.