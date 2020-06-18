Красное предупреждение! Ожидается жара до +32 градусов

В четверг, 18 июня, температура в Латвии повысится до +27..+32 градусов, прохладнее будет только на побережье и севере Видземе, прогнозируют синоптики.
В связи с сильной жарой Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение на западе страны и красное - на востоке.
Погода будет преимущественно солнечной, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Вечером на юге возможны обширные грозовые ливни с сильными порывами ветра и градом.
В Риге к вечеру также ожидается гроза. Днем воздух прогреется до +31 градуса, прохладнее будет у моря.
Из-за высокого ультрафиолетового излучения с 11.00 до 16.00 не рекомендуется длительное время находиться на солнце.
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