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Красное предупреждение! Ожидается жара до +32 градусов

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В четверг, 18 июня, температура в Латвии повысится до +27..+32 градусов, прохладнее будет только на побережье и севере Видземе, прогнозируют синоптики.

В связи с сильной жарой Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение на западе страны и красное - на востоке.

Погода будет преимущественно солнечной, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Вечером на юге возможны обширные грозовые ливни с сильными порывами ветра и градом.

В Риге к вечеру также ожидается гроза. Днем воздух прогреется до +31 градуса, прохладнее будет у моря.

Из-за высокого ультрафиолетового излучения с 11.00 до 16.00 не рекомендуется длительное время находиться на солнце.

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