Красное предупреждение! Ожидается жара до +32 градусов

В связи с сильной жарой Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение на западе страны и красное - на востоке.

Погода будет преимущественно солнечной, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Вечером на юге возможны обширные грозовые ливни с сильными порывами ветра и градом.

В Риге к вечеру также ожидается гроза. Днем воздух прогреется до +31 градуса, прохладнее будет у моря.

Из-за высокого ультрафиолетового излучения с 11.00 до 16.00 не рекомендуется длительное время находиться на солнце.