В пятницу сохранится 30-градусная жара; возможна гроза

Днем грозы наиболее вероятны в Курземе и Видземе, вечером - во всех регионах страны. Во время грозы местами ожидаются сильные ливни, порывы ветра и град.

В Риге столбики термометров сегодня поднимутся до +30 градусов, возможна гроза.

В связи с сильной жарой Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение на западе страны и красное - на востоке.

Галерея: Люди отдыхают на пляже в Вецаки