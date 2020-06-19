Пт, 19.06.2020
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В пятницу сохранится 30-градусная жара; возможна гроза

ФОТО: Zane Bitere / LETA

В пятницу в Латвии температура воздуха повысится до +27..+31 градуса, прохладнее будет только местами на побережье, прогнозируют синоптики.

Днем грозы наиболее вероятны в Курземе и Видземе, вечером - во всех регионах страны. Во время грозы местами ожидаются сильные ливни, порывы ветра и град.

В Риге столбики термометров сегодня поднимутся до +30 градусов, возможна гроза.

В связи с сильной жарой Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение на западе страны и красное - на востоке.

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