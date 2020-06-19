В пятницу сохранится 30-градусная жара; возможна гроза

В пятницу в Латвии температура воздуха повысится до +27..+31 градуса, прохладнее будет только местами на побережье, прогнозируют синоптики.
Днем грозы наиболее вероятны в Курземе и Видземе, вечером - во всех регионах страны. Во время грозы местами ожидаются сильные ливни, порывы ветра и град.
В Риге столбики термометров сегодня поднимутся до +30 градусов, возможна гроза.
В связи с сильной жарой Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение на западе страны и красное - на востоке.
Галерея: Люди отдыхают на пляже в Вецаки
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!