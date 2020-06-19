В самую короткую ночь года местами ожидаются дожди и грозы

Летнее солнцестояние наступит 21 июня в 0.43. Продолжительность светового дня 20 и 21 июня будет почти одинаковой, а с понедельника дни начнут становиться короче.

В ночь на воскресенье во многих регионах Латвии ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных местах пройдут ливни с сильным ветром и крупным градом.

В воскресенье в Латвию поступят более сухие и прохладные воздушные массы с северо-востока, поэтому вероятность осадков уменьшится. По прогнозам Global Forecast System, 23 июня, когда отмечается Лиго, также возможны дожди и грозы. Другие прогнозы показывают, что праздник пройдет без осадков.

Температура воздуха в праздничные выходные составит +21..+28 градусов, ночью - +9..+18 градусов.

После Лиго под влиянием антициклона в основном ожидается солнечная и жаркая погода.