Температура воды на пляжах Риги и Юрмалы - от +14 до +23 градусов

В пятницу утром температура воды на официальных пляжах Риги и Юрмалы составляла от +14 до +23 градусов, свидетельствует информация самоуправлений.
В 9 утра температура воды в Юрмале составила +18 градусов в Булдури, Майори и Дубулты, +19 - в Меллужи и Яункемери.
В Вецаки, Вакарбулли и Даугавгриве температура воды утром была всего +14 градусов.
В Даугаве (Луцавсала, Румбула и Кипсала) вода прогрелась до +19 градусов, в Кишэзерсе - до +20, в озере Бабелитис - до +23.
Температура воды в море на остальном латвийском побережье составляет +11...+18 градусов, в реках и озерах - +17...+23.
Галерея: Люди отдыхают на пляже в Вецаки
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