Температура воды на пляжах Риги и Юрмалы - от +14 до +23 градусов

В 9 утра температура воды в Юрмале составила +18 градусов в Булдури, Майори и Дубулты, +19 - в Меллужи и Яункемери.

В Вецаки, Вакарбулли и Даугавгриве температура воды утром была всего +14 градусов.

В Даугаве (Луцавсала, Румбула и Кипсала) вода прогрелась до +19 градусов, в Кишэзерсе - до +20, в озере Бабелитис - до +23.

Температура воды в море на остальном латвийском побережье составляет +11...+18 градусов, в реках и озерах - +17...+23.

Галерея: Люди отдыхают на пляже в Вецаки