Сб, 20.06.2020
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Устали от жары? В воскресенье температура воздуха немного понизится

Дождь. Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

В воскресенье, в первый день астрономического лета, температура воздуха в Латвии немного понизится, местами пройдут дожди и грозы, прогнозируют синоптики.

Ночью температура воздуха составит +14...+19 градусов, днем - +20...+26 градусов.

В Риге завтра возможны дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит +18 градусов, днем - до +24.

Ночь на воскресенье будет самой короткой в году - в 0:43 наступит летнее солнцестояние и начнется астрономическое лето.

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