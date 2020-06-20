Устали от жары? В воскресенье температура воздуха немного понизится

В воскресенье, в первый день астрономического лета, температура воздуха в Латвии немного понизится, местами пройдут дожди и грозы, прогнозируют синоптики.
Ночью температура воздуха составит +14...+19 градусов, днем - +20...+26 градусов.
В Риге завтра возможны дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит +18 градусов, днем - до +24.
Ночь на воскресенье будет самой короткой в году - в 0:43 наступит летнее солнцестояние и начнется астрономическое лето.
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