Какую погоду обещает понедельник? +26 градусов и местами кратковременный дождь

В понедельник, 22 июня, в Латвии воздух прогреется до +26 градусов, местами ожидается кратковременный дождь, следует из прогноза Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Количество облаков будет переменным, и только местами, главным образом в Курземе, ожидается кратковременный дождь.
Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +21…+26, местами на побережье температура воздуха составит +18…+20 градусов.
В Риге облака будут чередоваться с солнцем, существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +24…+26 градусов.
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