Какую погоду обещает понедельник? +26 градусов и местами кратковременный дождь

Количество облаков будет переменным, и только местами, главным образом в Курземе, ожидается кратковременный дождь.

Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +21…+26, местами на побережье температура воздуха составит +18…+20 градусов.

В Риге облака будут чередоваться с солнцем, существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +24…+26 градусов.