Можно ли искупаться? Центр метеорологии сообщил о температуре воды в реках, озерах и море

На побережье Видземе, а также в открытом море на западном берегу Курземе температура воды составляет +9..+15 градусов, однако на западе Рижского залива - от Юрмалы до Колки - температура воды немного превышает +18 градусов.

Температура воды в Даугаве и Гауе составляет +21..+22 градуса, в Айвиексте и Венте вода прогрелась до +23 градусов, в Лиелупе - до +21..+24 градусов, а в других реках Латвии - до +20..+24 градусов.

Подобная температура сохраняется и в озерах Латвии.

Согласно данным Рижской думы, с утра в Вецаки и Вакарбулли температура воды составляла +17 градусов, в Кишэзерсе - +23 градуса, а в озере Бабелитес - +24 градуса.

На Луцавсале и Румбуле вода прогрелась до +19 градусов, а на Кипсале - до +22 градусов.