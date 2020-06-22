До +27 градусов, возможна гроза. Прогноз погоды на вторник

Во вторник температура воздуха составит +21...+27 градусов, следует из прогноза Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В Риге днем температура воздуха поднимется до +25...+26 градусов.
В свою очередь в ночь на вторник в западных районах синоптики прогнозируют кратковременный дождь, возможна также гроза. Будет дуть преимущественно слабый ветер.
Ночью в среднем по Латвии температура воздуха составит +10...+15 градусов, а в Риге - +17...+18 градусов.
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