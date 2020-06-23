Во вторник ожидается жара до +27 градусов; существенных осадков синоптики не обещают

По данным синоптиков, днем постепенно усилится влияние области высокого давления, поэтому ожидаются прояснения, без значительных осадков. В свою очередь на северо-востоке страны будет преимущественно ясно.

Температура воздуха повысится до +21...+26 градусов, местами - до +27 градусов.

Ожидается преимущественно слабый ветер, на побережье он будет немного сильнее.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер. Воздух прогреется до +26 градусов.