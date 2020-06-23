Температура воды на пляжах Риги - от +17 до +24 градусов

На пляже Вакарбулли/Даугавгрива температура воды составляет +17 градусов, а на пляже Вецаки вода прогрелась до +18 градусов.

На Луцавсале температура воды составляет +18 градусов, на Румбуле вода прогрелась до +19 градусов, а на Кипсале - до +22 градусов.

В Кишэзерсе температура воды поднялась до +20,5 градуса, а на озере Бабелитес - до +24 градусов.