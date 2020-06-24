Желтое предупреждение: жара продолжится и после Лиго

Будет дуть слабый, а на побережье - умеренный ветер с севера. Воздух прогреется до +24…+29 градусов.

На побережье будет прохладнее: +19…+24 градуса.

Метеорологи предупреждают - волна жары, начавшаяся в день Лиго, продолжится до 26 июня.

На большей территории Латвии ожидается жара до +27...+30 градусов.

В связи с ожидающейся жарой объявлено желтое предупреждение, что означает риск нарушений здоровья для отдельных групп населения, например, для людей в возрасте и младенцев.

Температура воды на пляжах Риги - от +15 до +25 градусов

Температура воды на пляжах Риги в среду, 24 июня, составляет от +15 до +25 градусов, сообщает столичное самоуправление.

На пляже Вакарбулли и Даугавгривы самая холодная вода - +15 градусов, в Вецаки - +18 градусов.

В Даугаве температура воды составляет +19 градусов на Луцавсале, +20 градусов в Румбуле и +22 градуса на Кипсале. В Кишэзерсе вода прогрелась до +22 градусов, в озере Бабелитес - до +25.