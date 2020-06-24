Ср, 24.06.2020
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Желтое предупреждение: жара продолжится и после Лиго

Иллюстрация

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В Янов день, 24 июня, небо преимущественно будет ясным, сохранится сухая погода, следует из прогноза Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Будет дуть слабый, а на побережье - умеренный ветер с севера. Воздух прогреется до +24…+29 градусов. 

На побережье будет прохладнее: +19…+24 градуса. 

Метеорологи предупреждают - волна жары, начавшаяся в день Лиго, продолжится до 26 июня.

На большей территории Латвии ожидается жара до +27...+30 градусов.

В связи с ожидающейся жарой объявлено желтое предупреждение, что означает риск нарушений здоровья для отдельных групп населения, например, для людей в возрасте и младенцев. 

Температура воды на пляжах Риги - от +15 до +25 градусов

Температура воды на пляжах Риги в среду, 24 июня, составляет от +15 до +25 градусов, сообщает столичное самоуправление.

На пляже Вакарбулли и Даугавгривы самая холодная вода - +15 градусов, в Вецаки - +18 градусов.

В Даугаве температура воды составляет +19 градусов на Луцавсале, +20 градусов в Румбуле и +22 градуса на Кипсале. В Кишэзерсе вода прогрелась до +22 градусов, в озере Бабелитес - до +25.

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