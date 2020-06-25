Чт, 25.06.2020
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В пятницу сохранится жаркая погода

Собака на пляже в Вецаки

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Завтра на всей территории Латвии сохранится жаркая погода, температура повысится местами до +31 градуса, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью местами может образоваться дымка, температура воздуха составит +12...+18 градусов.

День будет солнечным, воздух на большей части территории страны прогреется до +27…+31 градуса, на побережье - до +22…+25, в Риге - до +29.

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