В пятницу сохранится жаркая погода

Завтра на всей территории Латвии сохранится жаркая погода, температура повысится местами до +31 градуса, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью местами может образоваться дымка, температура воздуха составит +12...+18 градусов.
День будет солнечным, воздух на большей части территории страны прогреется до +27…+31 градуса, на побережье - до +22…+25, в Риге - до +29.
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