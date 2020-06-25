На следующей неделе Латвию пересечет холодный атмосферный фронт, станет прохладнее

Ближайшие дни будут сухими, частично облачными и будет дуть медленный ветер. В воскресенье влияние области высокого давления спадет и местами будет ожидаться небольшой дождь, возможны грозы. До конца недели во многих местах Латвии будет жарко - воздух прогреется от 28 до 31 градусов, только местами на побережье будет немного прохладнее. Ночью температура воздуха не будет ниже +16 - +21 градусов.

В начале следующей недели территорию Латвии пересечет холодный атмосферный фронт, который принесет обширную зону осадков - днем в понедельник и в ночь на вторник во многих местах будут идти дожди - местами сильные и с грозой.

В свою очередь, днем во вторник дожди продолжатся, но к середине недели снова усилится влияние антициклона и существенных осадков не ожидается. Днем в понедельник в центральных и восточных районах температура воздуха еще будет составлять +23 - +28 градусов, но на западе Латвии будет уже прохладнее - во вторник и среду столбики термометров не поднимутся выше +17 - +22 градусов. Будет дуть южный и юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 15-17 метров в секунду.

Текущие прогнозы показывают, что во второй половине недели погода будет определяться активностью циклонов на севере Скандинавии, в результате чего Латвию пересечет зона осадков, которая принесет во многие места дожди, грозы и порывистый ветер. С приходом южного ветра вернется теплый воздух.