Пт, 26.06.2020
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В пятницу сохранится сильная жара

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

В пятницу в Латвии сохранится жара - столбики термометров поднимутся до +31 градуса, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

День будет ясным, без осадков, со слабым ветром.

Температура воздуха составит +27.. +31 градус, только местами на побережье будет +22.. +25 градусов.

В Риге день будет преимущественно ясным, без осадков, а температура воздуха составит +28.. +30 градусов.

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