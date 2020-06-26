В пятницу сохранится сильная жара

В пятницу в Латвии сохранится жара - столбики термометров поднимутся до +31 градуса, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
День будет ясным, без осадков, со слабым ветром.
Температура воздуха составит +27.. +31 градус, только местами на побережье будет +22.. +25 градусов.
В Риге день будет преимущественно ясным, без осадков, а температура воздуха составит +28.. +30 градусов.
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