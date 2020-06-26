В Риге объявлено оранжевое предупреждение: выходные будут очень жаркими

Минувшей ночью в центре Риги температура воздуха не опускалась ниже +20 градусов.

В течение двух следующих суток также будет очень жарко - ночью минимальная температура воздуха составит около +20 градусов, во второй половине дня будет +28...+31 градус.

Из-за жары в Риге объявлено предупреждение оранжевого уровня, которое означает, что существует повышенный риск проблем со здоровьем, особенно пожилых людей и детей.

Прогноз на субботу

По прогнозам синоптиков, в субботу на большей части территории Латвии сохранится жара, однако местами возможны дождь и гроза.

В ночь на субботу ожидается переменная облачность, без осадков. При слабом переменчивом ветре в отдельных районах может образоваться туман. Температура воздуха опустится до +15...+20 градусов.

В Риге сохранится ясная погода, осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха составит около +20 градусов.

Днем в субботу ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны и грозы. Воздух прогреется до +27...+32 градусов, в прибрежных районах - до +20...+25 градусов.

В Риге в субботу ожидается переменная облачность, днем возможны кратковременный дождь и гроза. Будет дуть слабый ветер, а столбик термометра поднимется до отметки в +28...+30 градусов.