В воскресенье ожидается зной и кратковременный дождь

В Риге ночью осадков не ожидается, температура не опустится ниже +18...+20 градусов.

Днем ожидается переменная облачность, дожди пройдут в разных местах. Температура воздуха составит +26…+31 градус, на побережье +21…+26. В столице осадков не ожидается, жара достигнет +28…+30 градусов.

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