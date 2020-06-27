Сб, 27.06.2020
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В воскресенье ожидается зной и кратковременный дождь

ФОТО: Pexels

В воскресенье в Латвии продолжится жара, но ожидаются также кратковременный дождь и гроза, свидетельствует прогноз Латвийского агентства окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью с уменьшением влияния антициклона ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура опустится до +14…+20 градусов.

В Риге ночью осадков не ожидается, температура не опустится ниже +18...+20 градусов.

Днем ожидается переменная облачность, дожди пройдут в разных местах. Температура воздуха составит +26…+31 градус, на побережье +21…+26. В столице осадков не ожидается, жара достигнет +28…+30 градусов.

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