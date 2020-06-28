Вс, 28.06.2020
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В Балтийском море активно размножаются водоросли

ФОТО: LETA

​Под воздействием тепла в Балтийском море активно размножаются водоросли, сообщил агентству LETA Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Размножение водорослей хорошо заметно на снимках спутника Sentinel2, сделанных на этой неделе.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии поясняет, что размножению водорослей способствует жаркая погода и спокойствие вод Балтийского моря.

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