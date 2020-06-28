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Синоптики предупредили о грозе, возможных ливнях и граде

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня, 28 июня, во второй половине дня в отдельных районах Латвии ожидается гроза, возможны ливни и град, сообщили агентству LETA в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в западной части Латвии ожидается гроза.

В отдельных районах Латвии во второй половине дня ожидается не только гроза, но и сильные порывы ветра, ливень, а также град.

Как сообщалось, во многих районах Латвии пройдет кратковременный дождь, однако жара сохранится.

Из-за продолжительной жары в столице объявлено оранжевое предупреждение.

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