Пн, 29.06.2020
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В понедельник по всей Латвии ожидаются дожди и грозы

Женщина с зонтиком

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Сегодня по всей Латвии ожидаются дожди, во второй половине дня - также грозы с градом, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Будет дуть слабый ветер, во время грозы возможны его сильные порывы. Максимальная температура воздуха составит +24, +28 градусов, на побережье Курземе - до +19, +24 градусов.

В Риге сегодня также пройдет дождь, во второй половине дня возможна гроза. Температура воздуха составит +25, +26 градусов.

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