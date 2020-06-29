В понедельник по всей Латвии ожидаются дожди и грозы

Будет дуть слабый ветер, во время грозы возможны его сильные порывы. Максимальная температура воздуха составит +24, +28 градусов, на побережье Курземе - до +19, +24 градусов.

В Риге сегодня также пройдет дождь, во второй половине дня возможна гроза. Температура воздуха составит +25, +26 градусов.