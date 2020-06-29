В понедельник по всей Латвии ожидаются дожди и грозы

Сегодня по всей Латвии ожидаются дожди, во второй половине дня - также грозы с градом, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Будет дуть слабый ветер, во время грозы возможны его сильные порывы. Максимальная температура воздуха составит +24, +28 градусов, на побережье Курземе - до +19, +24 градусов.
В Риге сегодня также пройдет дождь, во второй половине дня возможна гроза. Температура воздуха составит +25, +26 градусов.
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