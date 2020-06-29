Пн, 29.06.2020
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На Латвию надвигается шторм. Спасатели призывают быть готовыми к сильной грозе

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Сегодня, 29 июня, в восточной части страны ожидаются грозы с очень сильными дождями и резкими порывами ветра до 15-17 метров в секунду. Возможен также крупный град, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Жителей призывают быть готовыми к очень сильной грозе и максимально защититься от ударов молний, а также падения сломанных ветром деревьев и их ветвей. Возможно и затопление некоторых территорий.

Жителей просят следовать дальнейшим инструкциям ответственных органов.

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