На Латвию надвигается шторм. Спасатели призывают быть готовыми к сильной грозе

Сегодня, 29 июня, в восточной части страны ожидаются грозы с очень сильными дождями и резкими порывами ветра до 15-17 метров в секунду. Возможен также крупный град, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Жителей призывают быть готовыми к очень сильной грозе и максимально защититься от ударов молний, а также падения сломанных ветром деревьев и их ветвей. Возможно и затопление некоторых территорий.
Жителей просят следовать дальнейшим инструкциям ответственных органов.
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