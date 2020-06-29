Во вторник ожидаются сильные ливни с грозами, градом и ветром

Во вторник в Латвии ожидаются интенсивные ливни, гроза, град и сильный ветер, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Сегодня ночью в западных и центральных районах Латвии пройдет интенсивный дождь, температура воздуха составит +15...+20 градусов. Местами в Курземе температура опустится до +13...+15 градусов.
Завтра, 30 июня, также ожидаются ливни, а в первой половине дня местами сильная гроза и град. Днем будет дуть юго-западный, южный ветер порывами до 15-17 метров в секунду, в прибрежных районах - до 20 метров в секунду.
Температура воздуха составит +18...+22 градуса.
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