Экстремальные ливни: в Латвии объявлено красное предупреждение

Как отмечает агентство LETA, в центральных районах количество осадков может достигнуть 60-80 миллиметров.

В западных районах дожди будут затяжными. Общее количество осадков достигнет 40-55 миллиметров.

Сильный дождь с утра ожидается и в восточных районах. Количество осадков составит около 20 миллиметров.

Объявлено красное предупреждение. Оно в силе с 22 часов 29 июня до 16 часов 30 июня.

Предупреждение красного цвета означает, что прогнозируемое интенсивное погодное явление с большой вероятностью приведет к значительным разрушениям на обширных территориях и может угрожать жизни людей.

Жителей призывают следить за указаниями ответственных служб. Возможно обширное затопление собственности, угрожающее жизни, а также не исключена эвакуация. Кроме того, не исключены очень затрудненное передвижение и нарушения в подаче электроэнергии и воды, проблемы с телекоммуникационными связями.

В случае, если погодные условия привели к разрушениям, угрожающим здоровью и жизни людей, коммуникации или движению общественного транспорта, необходимо звонить на единый номер неотложной помощи 112.