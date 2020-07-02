В четверг по всей стране пройдут дожди с грозами

В четверг в первой половине дня в Курземе, а во второй половине дня и вечером уже по всей Латвии ожидаются ливни, местами с грозами и сильными дождями, сообщает агентство LETA.
Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, западный ветер, во время грозы ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит +18...+24 градуса.
В Риге ожидается облачная погода с прояснениями, с обеда возможны дожди и грозы. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, южный ветер, а температура воздуха составит +21...+22 градуса.
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